Her nesaf Tina Evans sy'n byw gyda chyflwr Friedrich's Ataxia

"O'n i bach yn shocked yn cael yr alwad, oedd e'n rhywbeth fydden i byth wedi ei ddisgwyl. O'n i ar y ffordd yn y car ar y pryd yn gyrru ac es i at ffrind a nes i ddweud wrthi am yr alwad o'n i newydd cael ac o'n i dal mewn sioc.