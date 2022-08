Newid i un o draddodiadau'r brifwyl eleni

"Un o'r pethau yr oeddwn i wedi ei osod fel nod o'r dechrau oedd bod yr Orsedd yn cynnwys cymaint o bobl o gefndir amrywiol o wledydd tramor sydd wedi dysgu Cymraeg a gwneud cyfraniad i'r bywyd Cymraeg, ac eleni mae 'na tua saith neu wyth yn cael eu derbyn i'r Orsedd, o'r Almaen, o'r Eidal ac o gefndiroedd ethnig ac mae hynny'n wych o beth."