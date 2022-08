Eisteddfod Genedlaethol 2022: Esyllt Maelor yn ennill y Goron

Mae'n dweud ei bod yn hynod ddiolchgar i bobl ardal Morfa Nefyn am eu cynhaliaeth a'u hanogaeth, i ffrindiau arbennig fu'n glust iddi, i'w theulu am eu cefnogaeth ac i Aled Jones Williams a chriw y grŵp darllen yn Llanystumdwy am ei symbylu â'u hegni positif.