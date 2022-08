Cofio un o arwyr pêl-droed Cymru, Dr Mills-Roberts

Ym mis Hydref 1900 gwelwyd dathliadau mawr pan ddychwelodd Mills-Roberts i Lanberis wedi cyfnod yn gwasanaethu yn yr Ysbyty Cymreig yn Ne Affrica fel rhan o ymgyrch Rhyfel y Böer. Yn ôl gohebydd y Carnarvon and Denbigh Herald: "...the doctor was warmly welcomed and escorted to an open carriage outside. To this was attached by a rope, and it was dragged through the streets by scores of willing and strong young quarrymen."