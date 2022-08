Disgrifiad o’r llun,

Yn ystod y cyfnod clo bu Jenny M Thomas (Bush Gothic) ac Angharad Jenkins (Calan) yn cydweithio - y naill yn Awstralia a'r llall yng Nghymru. Daeth y ddwy at ei gilydd yn y Tŷ Gwerin i berfformio am y tro cyntaf // During the lockdown Jenny M Thomas (Bush Gothic) and Angharad Jenkins (Calan) worked together on a musical project - one was in Australia, the other in Wales. They came together for the first time to perform at Tŷ Gwerin