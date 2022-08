Plannu rhosyn i un o arddwyr du cyntaf Cymru a Phrydain

Y gred yw mai dyma'r rhosyn cyntaf i gael ei enwi ar ôl ffigwr o gefndir ethnig lleiafrifol, ac fe ddechreuodd yr ymgyrch i godi ymwybyddiaeth gan fudiad 'We Too Built Britain', sy'n ceisio dathlu ffigyrau o'r fath sydd wedi eu hepgor o'n hanes cenedlaethol.