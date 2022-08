Y fferm aeth nôl i natur

Mae'r meibion a fy nhad yn rhoi help llaw. Mae'n neis cael cyflwyno gwybodaeth i'r bechgyn fel 'nath fy nhad gyda fi pan o'n i'n blentyn, er mae'n well ganddyn nhw rhedeg ar ôl pêl! Mae'n well gan Mair aros yn y tŷ. Mae'n cael llonydd wedyn!