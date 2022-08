Y deifiwr o Ben Llŷn sy'n chwilio am siarcod Cymru

"I neud hynna'n fwy cyffrous 'dan i'n defnyddio'r footage yna ai roi o ar blatfform arlein o'r enw Instant Wild sy'n cael ei redeg gan Zoological Society of London. Gall pobl wedyn fewngofnodi a gweld pa bysgod, siarcod, a rhywogaethau eraill sydd yna. Mae o'n ffordd dda o gysylltu pobl efo bywyd môr.