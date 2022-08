Tri o Gasnewydd yn euog o gaethwasiaeth fodern

Er iddo gael swyddi mewn gwahanol ffatrïoedd, clywodd y llys fod ei ddyled i'r tri diffynnydd wedi cynyddu wrth iddyn nhw godi tâl arno mewn camgymeriad am bethau fel £50 am rif Yswiriant Gwladol, a £300 am sicrhau swydd mewn ffatri ieir.