Rhyfel Wcráin: “Dyw’r lluniau ddim fel oedden nhw”

Mae poblogaeth Wcráin yn 40 miliwn o bobl. Heddi mae un allan o bob 4 - sef 10 miliwn o bobl, wedi symud o'u cartrefi. Ond be sydd wedi digwydd, yn wahanol iawn i'r holl ryfeloedd eraill - yw does dim cant a miloedd o wersylloedd a llwyth o bobl yn bwy o dan tents - dyna be syn gwneud y rhyfel yn hollol wahanol o'r ochr ddyngarol. Mae'r bobl 'ma 'di diflannu mewn i gartrefi pobl yng Ngwlad Pwyl, Romania, Yr Almaen ac maen nhw allan o olwg.