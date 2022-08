Tro cyntaf Ifan yn Sioe Sir Meirion

Carys fu'n egluro wrth Ifan sut dechreuodd hi gadw gwenyn: "Dwi'n mynd yn ôl i fy arddege cynnar pan o'n i'n mynd efo'n ewyrth oedd yn cadw cychod i gynaefu mêl. Ond mae gwenyn wedi bod yn rhan o'r teulu ers cyn hynny. Dwi'n mynd nôl i'r 1930au hyd yn oed pan ddoeth na haid o wenyn i goedan eirin a mi gychwynnod fy ewyrth gadw gwenyn a dwi 'di dilyn ei sgidia' fo a chynyddu'r busnas.