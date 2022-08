Ateb y Galw: Elin Parisa Fouladi

Dwi'n gorfeddwl lot, felly dydi o ddim yn cymryd lot i fi deimlo cywilydd! Dwi'n trio blocio'r math yma o bethau allan! Mae yna ambell stori 'swn i'n gallu ei ddweud ond un o'r pethau gododd fwya' o gywilydd arna i oedd dweud celwydd am fy oedran. Pan o'n i'n naw oed es i ar raglen deledu ar ITV o'r enw Terror Towers. Dwi'n cofio ffys mawr yn cael ei wneud yn yr ysgol hefyd, roedd e'n beth mawr ar y pryd. O'n i fod yn ddeg oed i fynd ar y rhaglen ond 'nath pawb ddweud wrtha i ddweud mod i'n ddeg er mwyn i mi allu mynd i'r clyweliad, jest am hwyl!!