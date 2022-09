Oriel: Delweddau trawiadol o Gymru

"Tŷ Cychod Dylan Thomas, Talacharn. Roeddwn wedi trefnu ymlaen llaw i gael mynediad i'r tŷ am dri o'r gloch y bore, yn ystod y llanw uchel. Roeddwn i'n teimlo ei bod hi'n bwysig rhoi golau yn y ffenestr i bwysleisio'r unigedd a'r heddwch sy'n dod gyda byw mewn lle mor rhyfeddol."