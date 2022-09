Pum munud gyda Mererid Hopwood

Byddwn i wedyn yn gwybod cefndir yr englynion i gyd, ac yn gwybod yn union pa unben, pa fryn, pa ddyffryn, pa nant... Yna, wedi cyrraedd yn ôl i'n dyddiau ni, byddwn i'n creu map, yn rhoi pabell mewn sach ac yn mynd ar bererindod ryfeddol o'r naill fedd i'r llall.