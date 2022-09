Thomas Jones: Un o arlunwyr mawr Cymru

Yn wir mae'r waliau ei hunain yn hudolus, ac mae Thomas Jones yn cael ei ystyried, fel Vermeer, fel un o'r cewri am beintio waliau. Maent yn fach, bron yn llai na mae'r llygad yn gallu gweld (braf buasai gallu eu dal yn y llaw i'w astudio yn fanwl). Mae eu maint a natur eu gwneud yn creu rhyw synthesis perffaith sydd tu hwnt i fwriad - gwnaethpwyd i ddiddanu ei hun heb feddwl am agenda ehangach.