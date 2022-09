Canmol gwaith glanhau cefnogwyr cyn gêm Cymru

#YWalGoch yn ein gwneud ni'n falch unwaith eto 👏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#TheRedWall doing us all proud once again 👏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/4ffJVOUL9S