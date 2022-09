Ateb y Galw: Ruben Chapela-Orri

Momentau lost in translation pan ro'n i'n dysgu Saesneg a Chymraeg (fel dysgwr), neu Sbaeneg (yn yr ochr arall, fel athro!). Er enghraifft, roedd gen i grŵp bach oedd yn cynllunio mynd i Sbaen, a roedden nhw isio gwybod sut i ddweud wrth yr heddlu "It's Michael's fault" (Michael yw enw ffug ffrind sy'n dysgu Sbaeneg hefyd). Wnes i ddweud wrth y grŵp "Ond 'dach chi isio dysgu sut i ddweud wrth yr heddlu"'ItWASN'T Michael's fault", rili. Ond wnaethon nhw ateb "Oh, it certainly WAS"!