'Cyfnod anodd' yn wynebu'r byd theatr yng Nghymru

Mae Mr Doran, a gafodd ei eni yn nhref Penfro, yn gyfrifol am rai o gynyrchiadau mwyaf llwyddiannus y Torch fel One Flew Over a Cuckoo's Nest a Grav, drama sydd yn dal i gael ei pherfformio, saith mlynedd ar ôl iddi gael ei llwyfannu am y tro cyntaf.