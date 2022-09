Gwobr Arwr Tawel y BBC 2022 - Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd y BBC yn cynnal gwiriadau cefndir ar yr enwebeion sydd ar y rhestr fer, fel gwiriadau sgrinio ar-lein a chyfryngau cymdeithasol ac archwiliadau'r DBS. Bydd y BBC yn defnyddio'r data personol sy'n cael ei brosesu fel rhan o archwiliadau cefndir i wirio eu bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd. Efallai na fydd gwybodaeth a ddaw i'r amlwg fel rhan o archwiliad cefndir yn golygu bod rhywun yn cael ei wahardd o'r gwobrau, ond gallai peidio â datgelu gwybodaeth o'r fath, a ganfyddir yn ddiweddarach, arwain at eu heithrio o'r gwobrau.