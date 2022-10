Ateb y Galw: Marian Brosschot

Mae albym Battle Studies gan John Mayer yn un sydd wastad yn mynd â fi yn ôl i amser gwych pan o'n i newydd adael y brifysgol ac yn ymweld â'r Iseldiroedd ar ben fy hun. Welais i o'n canu'n fyw yno yng ngŵyl gerddoriaeth Pinkpop ac ers hynny hon ydy'r albym sy'n fy atgoffa i o'r cyfnod. Mae un o'r ychydig albyms dw i'n gwybod pa gân sy'n dod nesa hefyd - arwydd mai ar CD o'n i'n gwrando arni a nid ar shuffle ar Spotify!