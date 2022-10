"Mae rygbi'n rhan annatod o'm myd i."

"Cafodd hi (Seren) ei geni yng Nghymru, ond ei magu am 15 mlynedd yn Seland Newydd. Dwi byth wedi ei phwsio hi i'r celfyddydau na rygbi, oherwydd o'n i ddim eisiau hi fod yn rhywbeth o'n i am iddi fod, o'n i am iddi hi greu ei phersonoliaeth ei hunan. Mae hi'n mwynhau rygbi - doedd gen hi ddim lot o ddewis i fod onest - ac fe 'nath hi chwarae nes oedd hi'n 15.