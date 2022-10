Coch Bach Y Bala: 'Yr Houdini Cymreig'

Daeth diwedd ar hanes y Coch Bach mewn modd digon anurddasol. Ar ôl pedwar diwrnod ar ffo daeth dyn ifanc o'r enw Reginald Jones Bateman ar ei draws. Roedd Reginald eisoes wedi clywed am hanes y Coch Bach a cheisiodd ei berswadio i ildio. Gwrthododd. Gan feddwl bod Coch Bach yn cuddio arf saethodd Reginald yr hen droseddwr yn ei goes ychydig o dan ei ben-glin. Gwaedodd i farwolaeth ymhen ychydig funudau.