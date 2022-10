Mentro i redeg tafarn Y Glôb ar adeg heriol

"Be' ti'n ei weld rŵan ydi bod pobl yn llai tebygol o fynd allan am beint ar eu liwt eu hunain. Mi o'n i'n meddwl am sut fedrwn ni ddenu pobl yn ôl, ac mae hi'n amlwg bod cynnal digwyddiadau fel gigs wedi perswadio pobl i ddod yma am noson allan.