'Teimlo'n unig wrth edrych yn wahanol'

Doedd dim sôn am fy lliw na diwylliant fy nheulu. A dwi'n cofio teimlo fel bod pawb yn syllu arna i pan roedd yr athrawes wen yn darllen yr 'N-word' yn uchel o nofel Of Mice and Men yn y wers Saesneg yn yr ysgol uwchradd. Ro'n i'n poeni bod nhw'n gweld fi yn llai na nhw.