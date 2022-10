Blwyddyn heb Saesneg: Yr Americanwr a'i daith gerdded i ddysgu Cymraeg

Readjusting the days until "Dim Saesneg" (no English). The day I begin to speak nothing but Welsh. I need to make it coincide with the first day of the Welsh National Eisteddfod: August 5th.



298 dydd i fynd. Eisteddfod Genedlaethol Cymru i ddechrau un flwydden efo dim saesneg. pic.twitter.com/1KR4CkpdiW