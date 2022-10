Dylan Iorwerth sy'n mynd Dan Ddirgel Ddaear

Disgrifiad o’r llun,

Swyddogion Cartreflu (Home Guard) Glamorgan yn 1944, 'The 5th Glamorgan Battalion', y tu allan i'r Drill Hall, Y Barri. Roedd dweud eu bod yn rhan o'r Cartreflu yn ffordd o guddio swyddi go iawn aelodau o'r fyddin gudd