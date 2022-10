Iolo Williams: Rhyfeddodau'r hydref ar ein stepen drws

Ffwng arall sydd gen i yn yr ardd ydi'r pen inc - y shaggy ink cap yn Saesneg. Mae hwnna'n weddol gyffredin. Mae'n tyfu yn wyn i gyd a phan mae'n heneiddio mae fel inc yn dripian i lawr o'r cap ond be ydi hwnna ydi dŵr a sborau, miliynau o sborau yn gwneud iddo edrych fel inc.