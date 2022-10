'Mellten ar ôl mellten yn goleuo'r awyr'

"Be' ddigwyddodd oedd - mi dynnodd o'r stormydd yma fyny efo fo hefyd felly be' welson ni oedd pulse o stormydd a mellt a tharanau a glaw trwm yn pasio dros Gernyw, croesi Sir Benfro achos oedd 'na lot o luniau o Sir Benfro ar y gwefannau cymdeithasol, yna i fyny'r môr yn bennaf rhwng Cymru ac Iwerddon.