Camdriniaeth plant yn 'epidemig' medd adroddiad

Ar ddiwedd saith mlynedd o ymchwilio i ffaeleddau sefydliadol yng Nghymru a Lloegr, mae'r ymchwiliad yn galw am newidiadau i'r gyfraith i orfodi pobl sydd mewn swyddi sy'n gyfrifol am ymddiriedaeth plant i adrodd 'nôl am amheuon o gamdriniaeth.