Teulu yn dioddef 'bwlio cymunedol' oherwydd anabledd

"Yn y dechrau o'n ni'n meddwl o'dd hynna'n ok, ond o'dd o'n mynd ymlaen ac ymlaen, a'r mwy oeddan ni'n d'eud, y mwy oedd y casineb yn dechrau, y mwy oedd y gweiddi yn dechrau, y mwy o'dd y petha' dychrynllyd yn dechrau."