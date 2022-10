Llŷr Alun: Lle mae o rŵan?

"'Swn i yn recomendio half marathon i unrhyw un achos one week training plan fi oedd… day one - cael yn absolutely chwil gachu yn Venice, day two - same, day three - fflïo yn ôl o Venice wedyn golchi llestri am 10 awr, day four - day off, wedyn y fifth day nes i weithio 10 hour shifft a chael KFC, wedyn day six i weithio 10 hour shifft a byta McDonalds a KFC, a chael pump can o Corona.