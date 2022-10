Llio Rhydderch, y delynores draddodiadol sy'n 'athrylith arallfydol'

"Be sy'n hudol am gerddoriaeth Llio Rhydderch i mi," meddai Lleuwen a gydweithiodd efo hi ar ei halbwm Gwn Glân Beibl Budr, "ydy'r ffordd mae hi'n byrfyfyrio achos tydi hi ddim yn swnio fel neb na dim arall dwi wedi eu clywed; mae'n swnio fel rhywbeth yn dod o'r dirgelwch..."