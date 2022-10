Rishi Sunak yn wynebu 'tasg enfawr' wrth gymryd yr awenau

Er bod ei chwymp wedi dod yn bennaf oherwydd yr ymateb gwleidyddol ac ariannol i'w chyllideb fechan hi a Kwasi Kwarteng, wnaeth hi ddim ymddiheuro am hynny, a mynnodd y dylai Prydain barhau i geisio dilyn trywydd o fod yn wlad o drethi isel.