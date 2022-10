Llanelli 9-3 Seland Newydd: "Rwy'n siŵr i fi weld deigryn ar foch Dad"

Tri o'r gloch a'r gic gyntaf. Erbyn dwy funud wedi tri roedd cic gosb i Lanelli. Cic roedd y dorf yn digwyl i Phil Bennet ei chicio. Phil yn camu at y bêl, ei chico... bloedd anferth wrth i'r cefnogwyr weld y bel yn hedan am y pyst... ond ar yr eiliad ôla' fe drawodd y bêl y trawst ac adlamu i ddwylo mewnwr y Crysau Duon. Hwnnw'n ceisio ei chicio'n glir, ond Roy Bergiers y canolwr yn taro'r bêl i law dros llinell gais y Crysau Duon... ras am y bêl... a Roy gyrhaeddodd gyntaf - Cais!