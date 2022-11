8 ffaith annisgwyl am fwyd yng Nghymru

Nid yn unig yr oedd biff yn brin ar blatiau gwerinwyr am fod y da yn rhy werthfawr i'w lladd am eu cig at ddefnydd y cartre (cig moch oedd y cig gwerinol ar draws y wlad hyd ddegawdau canol yr 20fed ganrif), doedd dim modd chwaith cael gafael ar eidion mewn gwestai neu dai bwyta! Pam? Am fod y gwartheg i gyd yn cael eu gyrru gan y porthmyn i'w gwerthu ym marchnadoedd Lloegr. Pan ymwelodd un bonheddwr â Dolgellau yn 1768 felly, a gofyn am gig eidion i'w swper, dywedwyd wrtho y byddai'n rhaid gyrru i'r Amwythig amdano gan nad oedd dim ar gael yn lleol!