Llythyr i Taid: Byw'n gynaliadwy a gwarchod y blaned

Dyna pam roedd hi mor braf cael gweithio ar y rhaglen radio yma a chael sgyrsiau gyda gwahanol bobol am yr holl bethau cyffrous a blaengar sy'n digwydd ar hyd a lled Cymru a fydd, gobeithio, yn mynd peth ffordd at liniaru effeithiau newid hinsawdd. Nes i hyd yn oed reidio beic - a ti'n gwbod faint o drafferth dwi'n cael efo hynny!