Cyflog nyrs 'wedi aros yr un fath ers 12 mlynedd'

Wrth ymateb i'r cwestiwn, onid ydy hi'n hawdd i wrthbleidiau gefnogi'r streic, dywedodd: "Nid peth newydd ydy nyrsys yn dadlau am gyflog a thriniaeth deg, mi oedd Llywodraeth Prydain ar fai am greu llymder a arweiniodd at greu'r sefyllfa honno, ond mi gafodd Llywodraeth Cymru gyfle hefyd, pan nad oedd y sefyllfa mor ddu ag ydy hi rŵan, i ymateb i'r galwadau yma gan nyrsys."