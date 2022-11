Ateb y Galw: Mared Llywelyn

Ac i'n meddwl i, doedd 'na neb yn chwerthin, mond sbio arna' i a siŵr o fod yn cwestiynu be ddiawl o'n i'n ei wneud. Er i'n ffrindiau i ddweud eu bod nhw yn chwerthin a rhai eraill hefyd, roedd y llwyfan yn teimlo fel lle unig iawn ac o'n i wir isio iddo fy llyncu.