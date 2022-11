Beth yw hanes Hen Wlad Fy Nhadau?

Oedd 'na dipyn o fynd ar God Save the Prince of Wales (sydd yr un dôn â chân mae cefnogwyr Rangers yn ei chanu, The Siege of Derry). Roedd y gân yna'n cael ei chanu, os chi'n darllen papurau newydd, o'r 1860au, 70au, 80au; mae lot o sôn am 'national anthem' a chi'n gallu cymryd mai God Save the Queen yw hwnna fel rheol.