Costau byw: 'Pres yn mynd cyn gyntad â mae o'n cyrraedd'

"Mae isio iddyn nhw fod yn yr un sefyllfa â ni, mae isio nhw ddwad lawr i'r gwaelod atan ni. Brass Tax a byw 'fatha ni. Ddim am wythnos. Ddim am couple of days, ond dod i fyw i fa'ma mewn ty 'fatha hwn, a trio copio efo cyn lleiad o bres a gweld pa mor anodd ydy hi," ychwanegodd Iwan.