Oriel luniau: Cymru yn yr hydref

Mae gan Gareth awch am dynnu luniau o dirluniau, fel mae'n esbonio: "Dwi'n cael fy nhynnu at fynyddoedd a choedwigoedd diarffordd a dwi'n chwilio am lefydd sy' heb eu darganfod pan dwi'n cael cyfle. Dwi o hyd yn chwilio am y trysor cudd nesaf i dynnu llun ohono!"