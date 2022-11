Oriel luniau: Noson y Wal Goch

Roedd y gynulleidfa'n gwisgo coch ar nos Sadwrn 12 Tachwedd ac yn chwifio'r ddraig wrth fwynhau caneuon poblogaidd fel Yma o Hyd a Can't Take My Eyes Off You. Roedd Owain Roberts, aelod adnabyddus o Band Pres Llareggub, yn gyfrifol am drefnu'r gerddoriaeth i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.