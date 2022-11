Saer o Lŷn yn ffeindio desg ei hen, hen daid ym Mhatagonia

Meddai Siôn: "Does yna ddim mwy o wybodath am lle yn union oedd Griffith Dorkins yn gweithio - iddo fo ei hun, neu i gwmni neu be'. Fedra i ddim ei brofi fo ond mae o'n gwneud sens mai Lloyd George roth y cais am y ddesg i mewn a'i chael hi i'r Gaiman gan fod y dyddiada' mor agos at ei gilydd. Tasa Lloyd George jest 'di pigo wbath arall i'w yrru draw fasa fo'n gallu bod yn ddesg 20 oed a meddwl, 'O, nai jest gyrru hwn i Batagonia.'