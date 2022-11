Ateb y Galw: Hywel Pitts

Dw i'n treulio gormod o amser ar y cyfryngau cymdeithasol; a dw i'n un drwg am glicio ar bethau dw i'n gwybod sydd am fy nghorddi. "Dew, ma'r Parc Cenedlaethol wedi penderfynu defnyddio enwau Cymraeg yn unig ar Eryri a'r Wyddfa! S'gwn i be s'gen 'BrexitBrian88' i ddweud am y peth?"