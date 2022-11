Beti a'i Phobol: Saith peth o sgwrs y cyn dditectif CID Iestyn Davies

"O'n i wastad yn dweud wrth Gwen am gloi y drws achos roedd y llofrudd allan yna, oedd o'n edrych yn debygol iawn bod y llofrudd yn byw yn y gymuned yn Llanfairpwll. Wedyn o'n i'n arfer dod adre ryw 11.00pm, hanner nos, ac oedd y drws ffrynt ar agor, heb ei gloi! Oni'n poeni mwy am y teulu nag oedden nhw amdana i.