Oes hawl gan Gymru gynnal refferendwm am annibyniaeth?

Fe gofiwch mai'r rheswm fod angen deddf ar Lywodraeth yr Alban oedd nad oes ganddi'r pŵer i gynnal refferendwm heblaw hynny. Ond mae sefyllfa Cymru yn wahanol. Dan Adran 64 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 mae gan Lywodraeth Cymru y pŵer i gynnal pôl (sef refferendwm dan enw arall) "for the purpose of ascertaining the views of those polled about whether or how any of the functions of the Welsh Ministers...should be exercised."