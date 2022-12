Powys: Tro pedol ar gau canolfanau hamdden dros dro

"Bydd hyn yn arwain at bwysau ychwanegol ar ein cyllideb eleni, a byddwn yn defnyddio peth o'r arian o setliad y flwyddyn nesaf i dalu'r costau ychwanegol. Gwneir hyn trwy dynnu arian o'r gronfa arian wrth gefn ar gyfer eleni ond ei hailgyflenwi'r flwyddyn nesaf o'r cynnydd mewn arian a geir gan Lywodraeth Cymru."