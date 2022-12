Hanes gaeafau caletaf Cymru

Draw yn y ffosydd yn Ffrainc bu'r tywydd oer yn annioddefol. Mewn llythyr a anfonwyd at Carneddog (Richard Griffith 1861 - 1947) gan Preifat John R. Evans - postman Beddgelert - cawn ddisgrifiad o'r amodau anodd a wynebai'r milwyr: 'Yr oedd cysgu allan o'r cwestiwn gan [ei bod hi] mor oer… yn enwedig mewn tent… dywedir na chafwyd gauaf cyn galeted ers dros ddeng mlynedd ar hugain ac yr wyf yn barod i gredu hyny... gan fawr obeithio na fydd raid treulio gauaf arall yma.' Lladdwyd John R. Evans ar 22 Hydref 1918, gwta fis cyn y cadoediad.