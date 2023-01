5 artist cerddorol i'w gwylio yn 2023

Yn disgrifio eu hunain fel 'band indie sy'n cyfleu tirlun prysur Caerdydd drwy synau amrwd', mae Static Inc yn aml yn llithro rhwng yr anrhefn a'r breuddwydiol. Ers imi ddod ar draws Brithgofion, EP diweddaraf y triawd o'r ddinas, mae wastad rhywbeth yn fy nhynnu i'n ôl. Falle mai'r riffs pigog yw hynny, falle mai'r mix niwlog sy'n gyfrifol, ond un peth sy'n saff yw bod Static Inc ar ddechrau cyfnod cyffrous. Dydyn nhw dal heb berfformio yn yr Eisteddfod neu Tafwyl, ond dwi'n edrych ymlaen at weld lle awn nhw nesaf!