Claf MS: 'Angen gwell cefnogaeth i weithwyr gofal'

Dywedodd Cyngor Caerdydd, sydd â chytundeb gyda ISS Healthcare i ofalu am Glyn Jones, fod yr awdurdod lleol, "fel gweddill y DU" wedi bod yn wynebu "galw digynsail" am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol "gan atal rhyddhau cleifion yn amserol o'r ysbyty".